Les fascinantes Aiguilles d’Arves dans les Alpes

Gardiens d'un restaurant d'altitude sur les hauteurs de la Toussuire, Christelle et Nicolas vivent en pleine montagne, à 2 200 mètres d'altitude. Au lever ou au coucher du soleil, ils ont photographié les Aiguilles d’Arves des centaines de fois. Elles sont inaccessibles pour le commun des mortels et cernées de couloirs d'avalanche. C'est en 1878 qu'un explorateur anglais réussit pour la première fois l'ascension de la plus haute aiguille.