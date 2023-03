Les plaisirs glacés du lac d’Annecy

Cerné par les sommets de la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, l'un des plus purs d'Europe. Une mer à la montagne de 15 km de long qui attire trois millions de touristes chaque année. L'été, il y a foule sur ses plages et sur ses flots, propice à la plaisance. L'hiver, changement d'ambiance, le lac retrouve la paix, un privilège réservé aux initiés, un plaisir de fin gourmet, un terrain d'aventure sans fin sur l'eau, dans l'eau, dans les airs et sur les sommets.