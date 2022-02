Les Pyrénées, terre d’eau et de thermalisme

C'est une histoire vieille comme le monde. Une histoire d'eau qui, depuis la nuit des temps, coule dans les veines des Pyrénées. A Cauterets, on a fait de cette ressource naturelle un véritable bain de jouvence. Cette eau a quelque chose de plus. D'abord sa température naturellement chaude puisée dans les entrailles de la terre. Les Romains l'avaient déjà compris. Dès l'Antiquité, on se baigne dans ces eaux thermales. Les bassins ont depuis bien évolué mais le principe et les vertus sont les mêmes.