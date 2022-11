Les salines de Añana, les plus anciennes du monde

Dans la vallée du sel, tout est fait de manière manuelle et artisanale jusqu'au tri. La fleur de sel d'Añana se vend environ 25 euros le kilogramme. "C'est l'un des sels les plus purs et les plus recherchés, notamment par les grands chefs cuisiniers du monde", affirme Mamen Ruiz-Hierro, employée des salines d'Añana.