Les sculptures d'une nature insaisissable

Leur guide Qiang Wang leur explique la superposition couche après couche des différents minéraux et comment ces montagnes se sont formées à l’origine. Pour admirer depuis le ciel, l'œuvre de la nature et du temps, des ULM attendent les touristes. Rêvons un peu et imaginons que l’ULM peut aller loin, très loin, et nous amener jusqu’à Somaliland, à l’Est de l’Afrique.