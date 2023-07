VIDÉO - La Corse secrète, loin des plages bondées de l'été

Bien à l’abri des regards, la plage restera un secret bien gardé. On ne vous en dira pas plus. Benoît connaît bien ces endroits secrets. Il sillonne l’île depuis bientôt 38 ans, des milieux méconnus qu’il répertorie dans un célèbre guide touristique. Dans un restaurant familial perché dans la montagne, on accueille randonneurs et habitués. Tout y est fait maison. Le garde-manger se trouve juste à côté. On y retrouve aussi la liberté, dans le maquis, à deux pas des célèbres aiguilles de Bavella.