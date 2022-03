Les sites touristiques désertés en Chine

Même constat dans le parc de Zhangjiajie qui a inspiré le film "Avatar". Avec sa forêt de pierre classée au patrimoine mondial de l'Unesco et son incroyable ascenseur extérieur, il a pourtant tout pour séduire. Mais derrière la carte postale, le site est quasiment désert. Avant la pandémie, il attirait 13 000 voyageurs par jour. Aujourd'hui, ils sont deux fois moins nombreux et on comprend vite pourquoi. On demande un test Covid de moins de deux jours et de montrer tous les récents déplacements. Les échoppes sur place ne font plus recette.