Les stations des Pyrénées font le plein

Ce mardi matin, le soleil inonde largement les massifs pyrénéens. Alors, ils sont venus nombreux à Gourette (Pyrénées-Atlantiques) pour en profiter. "On va aller manger au resto à midi. Cet après-midi, on reviendra faire de la luge avec les petits", lance un vacancier. Une famille originaire de Bordeaux est là pour toute la semaine et multiplie les sorties. "On fait du ski l'après-midi pour lui. Là, on essaie de faire des activités tous ensemble le matin", confie une dame.