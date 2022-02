Les trésors de l’île de Noirmoutier en hiver

Au cœur de l'île, une autre tradition résiste aussi au temps : la bonnotte. Une ancienne variété de pommes de terre emblématique de Noirmoutier qui se sème à la chandeleur et toujours à la main. Dans cette terre sableuse balayée par l'air marin, la pomme de terre s'épanouit. Les producteurs sont fiers de cette variété revenue au goût du jour il y a 25 ans. Pourtant, elle ne pèse pas bien lourd dans leur production. La bonnotte est une pomme de terre précoce. Elle pousse en 90 jours et sera récoltée début mai. Le temps que l'hiver se termine et que Noirmoutier retrouve son teint des beaux jours.