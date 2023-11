VIDÉO - Strasbourg : levez la tête, vous n'avez pas tout vu !

Le toit de la Bibliothèque nationale et universitaire est l'un des endroits préférés d'Olivier Hannauer, le photographe. "Au sommet, deux statues qui sont deux allégories, d'une part, de la science et d'autre part, des arts de la littérature", précise-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. Depuis 1988, la Neustadt est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre chien et loup, les lumières magnifient l'espace.

En matière de statues, la cathédrale n'est pas en reste. C'est surprenant, mais personne ne sait combien il y en a précisément, au moins 5000. L'histoire du Christ est partout. Ici pas d'alphabet, l'histoire se raconte au burin sur du grès rose. N'oubliez pas de lever les yeux, il vous en reste sans doute beaucoup à découvrir.