Malgré l'inflation, les Français ne feront pas l'impasse sur les vacances cet été

Les Français vont préférer le repos sur le bord de l'eau. Cela est valable pour 68% d'entre eux. C'est plus qu'en 2022. Le tourisme urbain est aussi en progression. Les séjours à la campagne et à la montagne sont en revanche en léger recul. Cette année, les vacanciers devraient dépenser plus. Les futurs vacanciers au salon du vélo, le Corsica Bike Festival, sont impatients. 30% souhaitent partir à l'étranger, l'Europe du Sud et le Maghreb sont très recherchés. La réouverture du marché asiatique ouvre aussi de nouvelles perspectives.