VIDEO - Pas-de-Calais : à la découverte du marais Audomarois, une vie sur l'eau

Dans le marais Audomarois, dans le Pas-de-Calais, la nature est partout. Les habitants ne se déplacent qu'en barque et la tournée du facteur est parfois difficile.

Des nuances de vert et l'eau qui coule comme dans des veines à travers le marais. Pour ses habitants, Saint-Omer (Pas-de-Calais), est un coin de paradis où la nature est partout. "Non, il n'y a pas de route. Chez nous, il faut y aller en bateau obligatoirement. C'est une île", explique dans le reportage en tête de cet article Marie-Christine et Jean-Luc dont la voiture ne peut aller plus loin. Leur maison est comme coupée du reste du monde. Il faut s'y rendre en barque.

Charles Defroost, postier en barque du marais, le seul de la métropole, navigue depuis deux ans maintenant. Et la tournée n'est pas toujours facile. "Il suffit qu'il y ait du vent, le courrier rentre mal dans la boite aux lettres et du coup, malheureusement, ça finit dans l'eau", explique-t-il.

Pour rejoindre sa voisine, Marie-Christine ne traverse pas la rue, mais le marais également. Et quand vient l'heure de partager une boisson ensemble dans le marais, la convivialité et l'entraide sont aussi uniques que le lieu.