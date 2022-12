VIDÉO - Randonnée : découvrez les sentiers préférés des Français

Ce sentier est caché entre les arbres et perché sur une crête où l’on découvre un panorama que seuls les Normands connaissent. L’environnement de la Suisse normande est exceptionnel. Des groupes de randonneurs parcourent ce sentier chaque semaine. Si leur GR a été récompensé, c’est parce qu’il a le paysage le plus varié selon eux. "On a un peu de tout. Bien sûr, il y a de très belles collines, mais on a aussi un peu une partie de plat et on descend au bord de l’Orne", explique une randonneuse, dans notre reportage. En 2023, la fréquentation sur ce GR devrait fortement augmenter.

En deuxième position, le GR 71 C&D – Tour du Larzac (Aveyron) a reçu le "coup de cœur" du jury, ce qui lui a permis d’obtenir un bonus de 20% de voix supplémentaires à celles du public. Et ainsi de se placer devant le GR 120 – Littoral des Hauts-de-France (Pas-de-Calais), sur la troisième marche du podium.