VIDÉO - Massif de la Sainte-Baume : la Provence vue d’en haut

C’est un écrin de verdure à perte de vue, dominé par le plus haut sommet de Provence, le massif de la Sainte-Baume. On trouve à son pied, des pins, des ifs, des houx et des érables, mais la star de ce territoire méditerranéen depuis 8000 ans, c’est le hêtre. Cette forêt abrite une biodiversité unique, mais aussi un trésor qui se mérite.