Mer rouge : Plongée autour de l’île aux requins

Avant de se mettre à l'eau, notre guide tient à nous prévenir. C'est une plongée technique et délicate. Sous nos palmes, un à-pic vertigineux de plus de 100 mètres. À la surface, le courant fait danser les poissons cochers et les papillons tout jaunes. Les murs et les plateaux regorgent de coraux de toutes sortes : gorgones, éponges. C'est une explosion de couleurs vives. Ce récif concentre tous les ingrédients pour se nourrir et se reproduire. Une eau cristalline baignée de soleil. Beaucoup de courant et du plancton à profusion. Environ 1200 espèces de poissons profilent de cette marine exceptionnelle.