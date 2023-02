VIDÉO - Retour du froid : éphémères paysages de glace à couper le souffle dans les Hautes-Alpes

C'est un élément précieux. Un cadeau de la nature de plus en plus rare. Un mystère pour certains et un défi pour d'autres. Cet hiver, la glace est partout, dans les Hautes-Alpes et il faut aller la chercher, au fond de la vallée du Champsaur. Dans un torrent, l'eau a gelé autour des pierres durant plusieurs nuits.