Moins loin, plus courtes : les Français adaptent leurs vacances

Mireille Deschamps a dû également s'adapter pour ses vacances. Elle part à Biarritz avec son mari et sa fille dans un camping, depuis lequel ils pourront tout faire à pied ou à vélo. Le séjour a été réduit et cette année, la famille dormira en tente et non en mobile-home pour économiser. Des sacrifices indispensables. "On travaille toute l'année, on mérite de profiter pleinement pendant les vacances et de faire ce qu'on veut sans calculer au centime près", s'exprime la future vacancière.