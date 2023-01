VIDÉO : Mon bureau extraordinaire... sur la corniche de Bonifacio

C'est un sentier qui longe les falaises et entre dans le maquis, avec plus de 50 km de chemins réhabilités. Parcourir ces sentiers le long du littoral, c'est découvrir le patrimoine d'une cité unique en Méditerranée : la Citadelle de Bonifacio. Mais avant de fouler cette terre calcaire, c'est en bateau que notre odyssée commence avec Michel Muracciole. Ce mercredi matin, le délégué du Conservatoire du littoral visite la fin du chantier du phare de la Madonetta. Le sentier et les escaliers dans la falaise arrivent à son pied. Et dans quelques mois, le lieu sera accessible aux marcheurs.