Monstre du Loch Ness : malgré la science, la légende perdure en Écosse

Un rêve pour certains : prouver l'existence d'une légende. Sur les rives du lac, tous cherchent à apercevoir le monstre vivant ici : le Loch Ness, dit "Nessi". Tantôt dinosaure tantôt dragon, la créature marine est connu dans le monde entier. Et quel que soit le temps en Écosse, il y a toujours des touristes qui espèrent la rencontrer.

En 2016, le capitaine Keith Stewart, repère sur son radar une drôle de forme de 15 mètres de haut qui change son regard sur le lac. "Je crois qu’il y a quelque chose ici. Sur le sonar, le jour où j’ai vu cette chose, on est revenus sur nos pas cinq minutes plus tard, et il n’y avait plus rien", raconte-t-il, photo à l'appui, dans la vidéo en tête de l’article.