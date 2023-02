VIDÉO - Ski : les influenceurs des neiges en mettent plein la vue

Et cela commence souvent par un échange de bons procédés. Matthieu Aldon, alias "FIER DU SUD", arrive de Montpellier pour passer plusieurs jours à Orcières-Merlette. "En montagne, on a de très beaux paysages, donc ça fait du beau contenu pour Instagram. Et du coup, c'est très attractif et les abonnés sont friands", précise-t-il.