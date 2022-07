Montagnes : les reines de la Suisse

C’est un tapis à dérouler jusqu’au lac Léman. Vu d’en haut, c’est une carte postale. Sur cette terre rocailleuse et pentue, c’est un sport de haut niveau pour les cyclistes et pour les vignerons alpinistes. On s’allongerait bien sur les banquettes, autrement dit, les rangées de cèpes. Mais on a de la route à faire.