Monts et merveilles du Tyrol

Le glacier de Thiersee, l'un des plus hauts d'Autriche, est un lieu magique et mystique. Un lieu où les fleurs et les arbres sont des cristaux de glace. Comme un jardin d'hiver en Asie, les bords du lac Thiersee sont une source d'inspiration pour Harald Löffer, instructeur de Taiji et de Qi Gong. Guide de montagne dans le Tyrol, Harald souffrait d'infections des bronches et des articulations. Ces techniques, empruntées aux arts martiaux et à la médecine chinoise, l'ont guéri.