Mythique station balnéaire : les bains de mer à Trouville

Sur les quais, on vit aussi de la pêche. Et à l'époque, seuls les bateaux relient la petite ville au port du Havre. Le musée de Trouville garde la mémoire de ce passé. Dès 1925, le peintre Charles Mozin embarque sur un vapeur et tombe sous le charme des lieux. D'autres vont suivre. D'ailleurs, la réserve est pleine de ces toiles de peintres parisiens tombés amoureux de la lumière de Normandie. Leur succès va contribuer à faire connaître la toute nouvelle station balnéaire.