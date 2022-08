Naxos : les Cyclades gourmandes

Des plages, en se dirigeant vers les montagnes, on entend chaque jour cette petite musique : celle des chèvres et de leur clochette se confondant dans le paysage. Yanis Vavoulas veille sur un cheptel de 250 bêtes. Comme son père, il perpétue la tradition de production de lait et de fromage sur l’île de Naxos.