Nos plus belles balades : un sentier sur la mer

Aujourd'hui, ce sont les sportifs et les touristes qui gravissent les marches du sentier muletier entre émerveillement et essoufflement. C'est dans cet effort que le philosophe Friedrich Nietzsche a retrouvé l'inspiration. En 1887, à Èze, il écrit : "Je me promène une heure le matin, trois heures l'après-midi, à pas vif. Le même chemin, jour après jour, il est assez beau pour cela".