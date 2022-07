Nouvelle-Calédonie : les cow-boys français du bout du monde

Voyager à cheval est la plus belle façon de découvrir les étendues de Niaouli, ces arbres dont on récupère le miel en léchant les fleurs. Puis, on traverse le "No man's land", la mangrove et même un bras de mer. Comme un voyage autour du monde, on en prend plein les yeux. La brousse calédonienne est d'abord le territoire du cheval. Il y est libre et profite des étendues infinies baignées d'une lumière incomparable.