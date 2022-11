Ocres du Luberon : face à l'afflux de visiteurs, le massif veut devenir un Grand Site de France

Mais face à l'afflux de touristes, les installations ne sont plus adaptées. Le label Grand Site de France devrait permettre de réaliser des aménagements indispensables. L'objectif du label Grand Site de France n'est pas d'attirer encore plus de visiteurs, mais de mieux les accueillir. Fédérer, aussi, la population, afin de concilier tourisme et protection des sites. Développer un réseau de pistes cavalières, de sentiers pédestres et d'itinéraires VTT permettrait aussi de diversifier la clientèle.