VIDÉO - Oman : à la découverte des "dunes de sucre" du sultanat

Des dunes d'un blanc immaculé au coeur d'Oman. Ce site, surnommé "le désert de sucre" est l'une des fiertés du petit sultanat. Il faut dire que les grains de sable sont si fins et si brillants qu'on pourrait être tentés de les faire fondre en bouche. Un désert à découvrir dans le reportage en tête de cet article, qui ondule jusqu'à la mer d'Arabie et dont la blancheur pourrait venir de l'érosion des coquillages. Ses dunes s’étendent sur 15 kilomètres de long et quatre kilomètres de large.