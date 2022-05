Ombrie, coeur sauvage de l'Italie

Blottie au cœur de l'Italie, l'Ombrie est la seule région à ne pas être bordée par la mer ni les Alpes. Pourtant, l'eau et la montagne y ont fait un mariage heureux avec la cascade des Marmore, 165 mètres de chute d'eau à plusieurs niveaux. Au bout de ces 60 mètres de tunnel, se trouve le balcon des amoureux. Près de 15 000 litres d'eau s'écoulent ici chaque seconde. Pour mieux admirer la chute d'eau, il faut prendre un peu de hauteur. Au prix de quelques efforts, on décroche sa photo souvenir. Depuis l'antiquité, la cascade assure un microclimat humide et frais favorable à la forêt, contribuant à la palette de couleurs du cœur vert de l'Italie.