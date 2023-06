VIDÉO - Madère, l'île nature qui a séduit les amateurs de plongée

L’île regorge de sentiers de randonnée, et le parcours de la pointe São Lourenço figure parmi les circuits les plus fréquentés. Pour le préserver, son accès est désormais payant depuis début avril, un euro par randonneur. Le règlement se fait en ligne. Ces sentiers de randonnée font face à un afflux de touristes impressionnant, près de 1000 visiteurs par jour. L’argent récolté via la billetterie en ligne doit permettre de baliser le sentier pour garantir la protection des espèces. Deux millions de visiteurs ont découvert l'île de Madère en 2022.