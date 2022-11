REPORTAGE- Ouzbékistan : voyage sur les routes de la soie

Depuis 2009, l’archéologue Rocco Rante vient à Romitan chaque année, pour le musée du Louvre. Il lui est venu l’intuition que son chantier de fouilles dissimulait sans doute une merveille. "Il faut imaginer ici que c’était un tas de terre. Tout était couvert. Je me suis mis sur un côté plus haut et j’ai commencé à observer la végétation. Et puis, j’ai commencé à voir des alignements de plantes, donc en fait, on a un rempart là, on a un couloir ici et l’autre rempart ici", montre-t-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.