Pag, l'île des traditions en Croatie

En Croatie, aucune île ne ressemble à Pag. Un paysage désertique et sur ses coteaux, 30.000 moutons, soit quatre fois plus que le nombre d'habitants. Voici ceux de la famille Buljanovic. Ivan et son frère Antonio produisent le fromage le plus réputé du pays. Ils ont appris ce métier de leur grand-père. Ils sont rigoureux, comme ce dernier.