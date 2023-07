VIDÉO - Paillotes : la Corse les pieds dans l'eau

L’équipe de TF1 se rend dans un club de plongée à Ajaccio (Corse-du-Sud) et prend le bateau Barracuda. L’eau est turquoise et transparente. La plage est faite de sable blanc. Voilà l’image classique de l’été corse. À Mare e Sole, tous les ingrédients sont là pour réussir ses vacances. Et quand on est vacancier, l’apéro ne se fait pas seulement sous son parasol. Il y a un passage obligé : les paillotes. Dès midi, tout s’accélère.