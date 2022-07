Papiers d’identité : les délais ne diminuent pas

À Lille, dans la mairie de quartier de Fives, on a reçu un deuxième appareil pour relever les empreintes digitales. Cela peut paraître anecdotique, et pourtant, le dispositif accélère les rendez-vous. Et sur place, on calcule tout à la minute. Pour résumer la situation, sachez que si vous prenez rendez-vous maintenant, vous serez reçu en mairie fin septembre, pas avant. Et vous obtiendrez vos documents fin octobre.