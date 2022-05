Paradis secret : Trancoso ou le paradis des grandes fortunes au Brésil

Son côté à la fois authentique et tendance rappelle le Saint-Tropez des années 50. Trancoso se trouve au nord de Rio sur la côte brésilienne. C'est la station balnéaire la plus en vue du Brésil. Millionnaires et stars internationales s'y bousculent à la haute saison. C'est le repère secret d'une des plus grandes chanteuses brésiliennes, Elba Ramalho. Ces sorties dans le village passent rarement inaperçues.