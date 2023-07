VIDÉO - Partez à la découverte des Henson, ces chevaux protecteurs de la Baie de Somme

Les virées au cœur de la réserve naturelle de la baie de Canche (Pas-de-Calais) et ses paysages verdoyants se font à dos de cheval. On se balade sous l’ombre des pins centenaires de la pinède. On y trouve des espaces préservés jusqu’au sommet des dunes, où le sable n’est foulé que par les sabots des chevaux. "Il n'y a rien et l'Homme n'y a pas encore mis la patte donc c'est très bien", se réjouit, une vacancière. Ces paysages emblématiques des côtes de la Manche se redécouvrent à cheval.