VIDÉO - Pashmînâ : l'or de l'Himalaya

Elle les emmène paître chaque jour à plus de 5000 m d'altitude, la condition pour obtenir le meilleur pashmînâ. Il s'agit d'une variété de cachemire spécifique à cette région du Ladakh. Cette laine, encore plus douce, encore plus chaude, protège les chèvres d'un froid extrême, jusqu'à -40°C. "Il faut des températures extrêmement froides, et une très haute altitude. Plus les chèvres vont en altitude, plus elles produiront de la bonne laine", précise Tsering Zimkhang Gya.