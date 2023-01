Patrimoine : vivre dans une malouinière, ces anciennes grandes demeures des armateurs de Saint-Malo

Laissons Saint-Malo et sa cité intra-muros pour ces terres et ces grandes demeures appelées ici les malouinières. Ce sont les anciennes maisons des armateurs, ces commerçants en bateau devenus fortunés grâce à la vente d'épices et d'objets du monde entier. "Les malouinières étaient ces maisons de campagne où on venait à peu près six mois dans l'année, ou à la belle saison", raconte Chloé Magon de la Giclais, l'une des heureuses propriétaires.