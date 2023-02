Pêche traditionnelle : en Martinique, à la rencontre des paysans de la mer

Le bon moment est arrivé pour mouiller le filet et tenter de l’encercler le plus vite possible. Le banc de poissons ne doit pas leur échapper. Avec 600 mètres de filets déployés en quelques minutes, les balaous sont pris dans la nasse.

Une fois à terre, chez lui, Joël prépare le balaou avec sa femme. Tout réside dans l’art de la cuisson. Bon marché, il a longtemps été considéré comme le plat du pauvre.