Phare d'Alexandrie : découvrez à quoi ressemblait le célèbre monument égyptien

À quelques mètres de profondeur, la richesse du site apparait. Les blocs jonchent le sable. Ils sont recouverts de limon et d'algues, qui masquent leur aspect. En grattant un peu, ces fragments d'histoire se dévoilent. Les plongeurs mettent au jour des morceaux de colonnes papyrus, des coins de mur, des dalles de plancher... Mais aussi des socles de statues.

Des pièces photographiées sous tous les angles, depuis six ans. Ces milliers de clichés ont été assemblés et numérisés afin de créer cette carte sous-marine en trois dimensions. Elle permet de survoler le site sur plus d'un hectare et demi : identifier des bases de colonnes encore intactes, des socles de statues, des dalles de granite enchevêtrées. "Là, on a une vision que l'on ne peut pas avoir en vrai, parce que même avec de l'eau très claire, on n'a pas une vision sur 60 mètres comme ça de tout le site, de chacun des blocs... C'est un peu comme si on avait retiré l'eau", développe le photographe Etienne Forestier.