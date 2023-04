VIDÉO - Philippines : à la découverte d'îles merveilleuses

C'est un décor aux airs de songe tropical : l’archipel de Bacuit, considéré comme l’une des plus belles baies au monde. Des dizaines d’îles et îlots, des lagons aux eaux turquoises, voilà le paysage que vous pouvez découvrir lors d’une excursion en bateau dans cette illustre baie. Et dans les fonds marins, on trouve des surprises multicolores, comme on peut le découvrir dans le sujet vidéo ci-dessus.

C'est le rêve des vacanciers du monde entier. Mais ces derniers s'inquiètent, car chaque jour, des dizaines de "bangka", les bateaux à moteur, surfent sur les eaux. Et ce même si le nombre de visiteurs dans le lagon est limité à 100 personnes par heure maximum.