VIDÉO - Piana, le coup de cœur de Corse

Les calanques de Piana sont classées au patrimoine de l'Unesco. Avec ses paysages et les magnifiques rencontres que l'on peut y faire, le village a tout pour plaire.

Des falaises ocre surplombant la mer, ce balcon sur le golfe de Porto, c’est un village qui nous l’offre : Piana (Corse-du-Sud). En ce début de saison, les commerces préparent leur ouverture. Sur la terrasse de l’hôtel Capo Rosso, chaque jour, le panorama assure le spectacle. Outre les paysages à couper le souffle, à Piana, il y a aussi les traditions et un délice fromagé : le brocciu. Antoine et son cousin le préparent chaque matin dans des chaudrons patinés par le temps, au son du feu de bois.

Étienne est le dernier sonneur de cloche du village. Il doit, ce jour-là, annoncer un deuil. Il est important pour lui de garder cette tradition laissée par les anciens. En ce début de printemps, direction le jardin. "Il y a les lilas, les petites pâquerettes… Là-bas, il y a les framboisiers. Tout revit", s'extasie l’une des habitantes devant ses plantes. Laissons les calanques, le bleu de la Méditerranée et le clocher de Piana, le plus beau des paysages ne se voit pas, il se vit. Et c’est l’attachement à cette terre.