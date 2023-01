Pièces d'identité : un nouveau site d'inscription, mais des délais toujours très longs

Refaire ses papiers d'identité est un parcours administratif qui exige du temps... parfois beaucoup de temps. Il faut par exemple un mois de délai supplémentaire pour obtenir un rendez-vous à Sceaux (Hauts-de-Seine). Pour l'expliquer, les autorités mettent en avant un "effet de rattrapage" dû au Covid. "Il faut se préparer maintenant, si on veut partir en juin-juillet tranquille", estime un habitant de la ville dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

"Après le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent voyager à l'étranger", suppose une autre, à raison. En effet, par rapport à 2019, les demandes de pièces d'identité ont augmenté de 25%, après avoir été gelées par les confinements et l'impossibilité de voyager à partir de 2020. Le volume des demandes devrait encore passer de 9 à 14 millions en 2023. Et on s'attend à une demande encore très soutenue pour les deux à trois années qui suivent.