VIDÉO - Le grand frisson dans les Alpes : ce train à crémaillère est le plus pentu du monde

Entre forêts, rochers, tunnels et depuis la fenêtre, le grand vide. Les conducteurs y sont comme dans un parc d'attraction et n'ont pas le droit de trembler. Après 18 minutes de trajet, vous pensez le spectacle terminé. Nous voici au terminus à 2100 mètres. Panorama étourdissant depuis la montagne du Pilate. Pour immortaliser votre courage, place aux photos souvenirs et à un hymne suisse.