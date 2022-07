Plongée avec les requins : le business du grand frisson au Mexique

À Playa Del Carmen, tout un business s'est construit autour des requins. En ville, pas moins de 80 clubs proposent ce type de plongée. Une activité qui génère chaque année deux millions d'euros de chiffre d’affaires. Et si cette station balnéaire est devenue un lieu incontournable pour les amateurs de squale, c'est un peu grâce à Chino, un Mexicain de 52 ans, passionné de plongée depuis sa plus tendre enfance. "Ma première plongée, j'avais huit ans. Mon père était prof de plongée. Quand j'ai vu un requin sous l'eau, il était tellement beau que je suis tombé tout de suite amoureux", raconte-t-il. En 1995, il décide donc d'ouvrir son propre club et il est le premier à proposer aux touristes d'aller plonger avec les requins bouledogue.