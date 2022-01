Porquerolles, une île en hiver

En hiver, les 250 habitants de l'île se retrouvent entre eux à midi. Ici, tout le monde se connaît, et tout le monde apprécie Christine, la factrice.

Lui aussi a le privilège de vivre et de travailler à Porquerolles. Pierre est l'un des trois derniers marins-pêcheurs de l'île. Chaque soir, il navigue sur les eaux turquoise à la recherche de rougets et de loups. La journée s'achève, la dernière navette vient de partir. Marie-Joséphine, qui a posé ses valises ici il y a trente ans, rentre chez elles à travers les ruelles désertes. En hiver, Porquerolles retrouve son identité, son charme et sa tranquillité, jusqu'au printemps et l'arrivée des premiers touristes.