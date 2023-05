Portugal : à la découverte de l'archipel de Madère

Direction la capitale, Funchal. Pour y descendre, rien de plus rapide qu'un petit tour dans l'un de ces paniers en osier, l'une des principales attractions touristiques de l'île. Les rues pentues de Madère font le bonheur des vacanciers. En effet, 150 conducteurs se relayent pour monter et descendre. Notre visite touristique de la ville démarre sur le marché des Lavradores, les agriculteurs. Papayes, bananes, les étals débordent de fruits colorés. Le fruit du philodendron, c'est le plus exotique de Madère. Sa peau se retire à mesure qu'il mûrit.