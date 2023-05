Portugal : Madère fête les fleurs

Il ne reste plus que quelques heures pour répéter la chorégraphie. Les chars se préparent, la journée s'annonce très chaude et les fleurs doivent tenir le plus longtemps possible. En coulisses, c'est l'heure du maquillage. Quelques photos avant de se mettre en place, la fête peut commencer. Musique traditionnelle portugaise et morceaux plus modernes s'alternent. Environ treize groupes défilent tour à tour et toutes les fleurs de l'île sont représentées. Toutes les générations participent et les plus petits attirent tous les regards.