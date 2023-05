Portugal : Madère, île volcanique au cœur de l'Atlantique

Restons au-dessus des nuages, Timoteo nous emmène faire le tour de l'archipel. Madère est une île volcanique où les nombreuses éruptions ont façonné le paysage. On voit le pic Ruivo, le point le plus haut de Madère, 1862 mètres. Et à ses pieds, on voit la vallée des Nonnes. On voit les petites maisons du village. C'est ici que tout a commencé, c'est le cœur d'un des volcans qui a formé l'archipel.