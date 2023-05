Portugal : Madère, un paradis pour randonneurs

En quittant la forêt, nous traversons le village de Santana. Ici, on peut visiter l'une des plus anciennes maisons de la commune. Les toits en chaume protégeaient les habitations du climat madérien. Teresa Costa n'habite plus ici depuis 30 ans, mais dans la maison, tout est resté intact. Le trésor le plus préservé de l'île se trouve à plus de 1400 m d'altitude. Nous retrouvons Antoine et son fils. Ils nous conduisent dans la Laurisilva, la forêt de lauriers de Madère, à la rencontre d'arbres très âgés.